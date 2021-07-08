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Печерский суд избрал меру пресечения уже третьему подозреваемому по делу о продаже для Вооруженных сил Украины некачественной военной техники, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«8 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав одному из бывших начальников Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен», – говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях должностным лицам Министерства обороны и ЧАО «Кузня на Рыбальском» из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.

5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.

7июляя Печерский райсуд Киева избрал председателю правления ЧАО «Кузня на Рыбальском» меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
ForUm

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