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В Украине на сегодняшний день работают около восьми частных военных компаний (ЧВК). Свою деятельность они стараются не раскрывать, но о них известно силовикам, пишет РБК-Украина.

Источник издания отмечает, что появляющиеся ЧВК тут же фиксируются правоохранителями, и их количество немного преувеличено.

«Как только появляются незаконные военизированные формирования, как в случае с Семенченко, они попадают в поле зрения спецслужб. Мы говорим о подготовке «спецов» для участия в боевых операциях, торговле оружием и т.д. Это все незаконно. Тогда как охранные фирмы, называющие себя ЧВК, даже не могут использовать оружие, помимо гладкоствольного. Они несколько преувеличивают свой вес», - рассказал источник издания.

Он добавил, что легализация ЧВК может иметь для Украины «негативные последствия».

«В любом случае, силовые органы не хотят потерять, грубо говоря, монополию на насилие. Для нашей страны это может иметь крайне негативные последствия», - резюмировал собеседник издания.

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

В Службе безопасности Украины заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога. 
ForUm

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