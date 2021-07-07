Национальный банк работает над изменением дизайна монет номиналом 1 и 2 гривни, чтобы они стали более удобными в использовании.

Об этом во время пресс-брифинга относительно старта Всеукраинской информационной кампании по безопасности наличных расчетов сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, передает Укринформ.

«Пока мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Однако мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для людей с недостатками зрения и людей пожилого возраста», - сказал Шабан.

Национальный банк Украины 27 апреля 2018 года ввел в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.