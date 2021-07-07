также в разделеСтолица
В полиции рассказали детали задержания мужчины, ранившего полицейского 2
Столичная полиция задержала мужчину, стрелявшего в правоохранителей 20
В Киеве мужчина подстрелил полицейского и гражданского 24
В Киеве и в 7 городах Киевщины центры вакцинации будут работать ежедневно 17
Здание Киевсовета эвакуировали из-за сообщения о минировании 11
КГГА: Тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% 21
В Киеве прогнозируют повышение тарифов на тепло и горячую воду 44
В Киеве – ни одного летального случая от COVID за сутки 14
В Киеве СБУ «освободила из заложников» посла Израиля 23
Киев отменяет бумажные талоны на проезд в транспорте 32
В Киеве обвалилась часть Берестейского путепровода 24
В Киеве за сутки зафиксировали 101 новый случай COVID-19 9
На парковке в Киеве столкнулись четыре авто 21
Киевское метро будет работать на час дольше в связи с матчем Евро-2020 15
На выходных в Киеве ограничат движение из-за триатлона 14
Власти Киева считают, что ввести «дом-монстр» на Подоле в эксплуатацию невозможно 23
Транспорт в Киеве начал работать без кондукторов 22
В Киеве из-за учений закроют станцию метро «Дворец спорта» 10

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 217 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«217 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 039», - сообщил Кличко.

Заболели 130 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 74 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 6 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 больных коронавирусом. А также 22 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 420 человек. В общем коронавирус преодолели 205994 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 57, в Дарницком - 47 и в Днепровском районе - 37 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги