В Киеве за минувшие сутки обнаружили 217 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«217 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 039», - сообщил Кличко.

Заболели 130 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 74 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет. А также 7 девочек от 2 до 17 лет и 6 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 больных коронавирусом. А также 22 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 420 человек. В общем коронавирус преодолели 205994 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 57, в Дарницком - 47 и в Днепровском районе - 37 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 6 июля в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.