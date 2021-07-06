Этой осенью в Киеве и в ряде украинских городов тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40%. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля приняла срочную резолюцию «Об дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море».

У президента Владимира Зеленского есть план на случай, если закон о деолигархизации не сработает. Об этом в интервью Forbes заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

На Камчатке (РФ) разбился самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы.

Органы социальной защиты населения в конце июня получили информацию от Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий на соответствие новым условиям ее получения.

За сутки 5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Однако их число велико само по себе. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль провела тактико-специальные учения в Киеве. Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.

Троих человек вытащили из воды после того, как во вторник утром частный вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. На борту вертолета находились граждане Украины, которые проживают в Польше.