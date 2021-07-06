Органы социальной защиты населения в конце июня получили информацию от Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных по получателям жилищных субсидий на соответствие новым условиям ее получения, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

На основании этой информации органами социальной защиты населения проведено переназначение жилищных субсидий в автоматическом режиме для домохозяйств, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов.

Сейчас Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат.

Таким образом, в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май-июнь текущего года в полном объеме.

При этом, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.

В Минсоцполитики обратили внимание, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.

Также в министерстве напомнили, что согласно принятому правительством решению переназначение субсидии на следующий год тем домохозяйствам, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов, осуществляется автоматически (без обращения граждан) с учетом данных Минфина по результатам верификации данных на соответствие условиям предоставления субсидии.

Исключение составляет около 15% получателей, которым для получения субсидии на следующий период необходимо подать новый пакет документов, в частности это домохозяйства, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.