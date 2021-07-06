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Прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Однако их число велико само по себе.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, сообщает УНИАН.

«Если посмотреть на график (заболеваемости. - Ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», - отметил Райан.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зарегистрировано более 184 млн заболевших коронавирусом, умерли почти 4 млн человек с подтвержденным COVID-19. Больше всего случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в США.

 
ForUm

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