также в разделеПолитика
СМИ: Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент 11
Зеленский провел переговоры с президентами Литвы и Евросовета 18
Посол: Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но после Западных Балкан 17
Депутаты от ОПЗЖ провели встречу в Елисейском дворце с советником президента Франции и рядом влиятельных французских политиков 21
Иранское государственное СМИ: Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в американскую колонию, а теперь ему предъявлены обвинения 37
Порошенко подал иск против Зеленского и BIHUS.info 83
Путин противопоставляет «просвещенного патриота» Медведчука «узколобым националистам», которыми руководят из Вашингтона 21
Аналитик: Выход Медведчука из ТКГ парализовал минский процесс, Москве больше не с кем вести переговоры о прекращении конфликта на Донбассе 73
Данилов: У Зеленского есть план на случай, если закон о деолигархизации не сработает 42
Бурмич: У власти была задача испугать Медведчука, но он остался в стране 32
МИД: Украина ждет подтверждения даты визита Зеленского в США 30
Журавский: Зеленский – заказчик дела Медведчука 22
Опрос: Большинство украинцев считают, что Виктор Медведчук невиновен, а преследования со стороны власти повысят и его рейтинг, и ОПЗЖ 96
Кулеба: Украина не рассматривает вопрос компенсаций за «Северный поток-2» 20
Зеленский: «Северный поток-2» – это оружие против всей Европы 41
Кулеба: РФ шантажирует страны, требуя не участвовать в Крымской платформе 35
Кулеба: Членство Украины в НАТО – вопрос времени 28
В Кремле назвали сложности подготовки встречи Путина и Зеленского 28

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля приняла срочную резолюцию «Об дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море», сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Указанная резолюция инициирована постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ.

«Одобрение этой резолюции раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности», – говорится в сообщении.

ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Кроме того, Ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.

Комментируя принятие документа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: «Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, которую вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги