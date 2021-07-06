Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля приняла срочную резолюцию «Об дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, Черном море и Азовском море», сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Указанная резолюция инициирована постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ.

«Одобрение этой резолюции раз подтвердило единство международного сообщества в осуждении российской агрессии против Украины. Наращивание военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности», – говорится в сообщении.

ПА ОБСЕ призвала Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Кроме того, Ассамблея призвала Россию снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.

Комментируя принятие документа, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил: «Это важный вклад в международные усилия по преодолению кризиса европейской безопасности, которую вызвала вооруженная агрессия России против Украины. Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ».