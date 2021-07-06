также в разделеОбщество
В Херсонском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом 10
5 июля. Картина дня 15
США обещают содействовать в поставках вакцины от коронавируса в Украину 10
Данилов: Санкции против Фирташа и Фукса поддержали все члены СНБО 13
Денежную помощь получили 33 освобожденных из плена украинца 14
В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим 24
Кузин: Украина закупает в РФ тест-системы для диагностики инфекций 11
Минздрав рассматривает возможность производства в Украине COVID-вакцин 15
В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen 31
Госстат: Украинцы тратят больше, чем зарабатывают 17
СБУ обезвредила банду торговцев оружием 18
Цифровые COVID-сертификаты стали доступны в «Дие» 11
По инициативе СБУ заблокированы активы 174 «контрабандных компаний» 12
Журналисты в прямом эфире продемонстрировали, как легко сделать фейковое видео 43
Минэкономики повысило среднюю цену бензина 97
СБУ разоблачила двух боевиков, пытавших украинских военных 14
Гостелеканал «Дом» показал карту с «российским» Крымом: 35
СМИ: В Польше пилот самолета не пустил на борт украинцев 57

За сутки 5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 266 человек, летальных случаев – 20,  выздоровели 1086 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 20151 человек, методом ИФА - 8271, экспресс-тестами - 12095.

За все время пандемии в Украине заболели 2238364 лица, выздоровели – 2172687, летальных случаев - 52 504, проведено 10945216 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Напомним, за сутки 4 июля в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги