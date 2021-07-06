За сутки 5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 266 человек, летальных случаев – 20, выздоровели 1086 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 20151 человек, методом ИФА - 8271, экспресс-тестами - 12095.
За все время пандемии в Украине заболели 2238364 лица, выздоровели – 2172687, летальных случаев - 52 504, проведено 10945216 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
Напомним, за сутки 4 июля в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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