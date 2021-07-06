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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Об этом на брифинге сообщил директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, передает УНИАН.

«Есть все предпосылки для пересмотра тарифов на услуги по поставке теплоснабжения и горячей воды. Понимая, что финансовая нагрузка на каждую отдельную семью будет увеличиваться и расти пропорционально росту тарифа, начиная с этого месяца, в платежках за июнь киевлянам будет предложен рекомендованный авансовый платеж», - сказал он.

По словам Лопатина, это, во-первых, уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйство, а также позволит «Киевтеплоэнерго» аккумулировать определенное количество средств для возможности своевременно начать отопительный сезон.

Лопатин отметил, что авансовый платеж является добровольным и составляет около 10 грн за кв. м отапливаемой площади.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий нет.

«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», - сказал он.
ForUm

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