Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль провела тактико-специальные учения в Киеве. Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы, сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде учений, условные «террористы» захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.

В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО «А» СБУ освободили «заложников» и задержали условных «террористов».

Тренировка состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и представителей органов государственной исполнительной власти.

Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ отметило высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.