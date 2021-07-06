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Служба безопасности Украины совместно с посольством Государства Израиль провела тактико-специальные учения в Киеве. Был отработан механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы, сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде учений, условные «террористы» захватили в заложники чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль и верующих, которые находились в помещении синагоги. Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях.

В рамках антитеррористической операции спецназовцы ЦСО «А» СБУ освободили «заложников» и задержали условных «террористов».

Тренировка состоялись в Печерском районе столицы на базе Хоральной синагоги Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и представителей органов государственной исполнительной власти.

Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ отметило высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом Киева. Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество в вопросах безопасности.
ForUm

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