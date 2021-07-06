У президента Владимира Зеленского есть план на случай, если закон о деолигархизации не сработает. Об этом в интервью Forbes заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«У Владимира Зеленского есть не только план «Б» – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы «Я» дойдем. Однако без законов двигаться не сможем, нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи», - отметил он.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».