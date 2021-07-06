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Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы, передает УНИАН.

Верховный суд огласил приговор сегодня.

Виктор Бабарико родился в 1963 году в Минске.

В мае 2020 года объявил об участии в избирательной кампании на пост президента Беларуси.

В июне того же года был задержан по громкому делу Белгазпромбанка.

У Бабарико двое детей: сын Эдуард и дочь Мария. Супруга погибла в 2017 году. Сын выступал в качестве основателя краудфандинговой площадки «Улей» и сооснователя площадки MolaMola, был задержан вместе с отцом в 2020 году и находится в СИЗО КГБ. Дочь живет в Австралии.

 
ForUm

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