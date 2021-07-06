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В рамках рабочего визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы украинского государства.

Зеленский отметил неизменность стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Состоялся обмен мнениями относительно важности фиксации европейской перспективы Украины и дальнейшей поддержки этой амбициозной цели со стороны Евросоюза и государств - членов ЕС. Президент Украины высоко оценил тот факт, что именно Литва стала первой страной Евросоюза, которая заключила с Украиной соответствующую двустороннюю декларацию.

Особое внимание во время встречи было уделено обсуждению актуальной ситуации безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения, которая продолжается вдоль украинской государственной границы, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Зеленский выразил благодарность Литве и руководству Европейского Союза за четкую позицию относительно неприемлемости возобновления диалога ЕС - РФ на высшем уровне в условиях продолжения агрессии России против нашего государства.

Президент Украины проинформировал собеседников о ходе подготовки к саммиту инаугурации Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 в Киеве. Он отметил важность этого мероприятия для привлечения внимания международного сообщества к оккупации АР Крым.
ForUm

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