В Бельгии 11-летний Лорен Симонс получил степень бакалавра физики в Антверпенском университете.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на PsychNewsDaily. Отмечается, что на получение ученой степени мальчику потребовался всего год. Обычно это отнимает по меньшей мере три года.

Как рассказал Симонс журналистам, в апреле прошлого года он начал изучать несколько курсов по класической механике и квантовой физике. Это настолько увлекло его, что он отложил все прочие свои занятия.

Как утверждает мальчик, его цель – разгадать тайну бессмертия. Он верит, что смертное органическое тело можно заменить синтетическим аналогом.

«Это первая часть пазла в моей цели – заменить части тела механическими частями», - пояснил он.

Сейчас мальчик намерен продолжить образование и получить в Антверпенском университете степень магистра физики. При этом он работает над диссертацией.

Отмечается, что Симонс закончил старшую школу и выпустился из нее в возрасте 8 лет.