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Украинцам стоит вакцинироваться от коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет.

Об этом в интервью ТСН.uа сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает УНИАН.

«Я бы советовал вакцинироваться сейчас. Мы входим в осенний период. Он является сложным. Мы будем сталкиваться с обычными ОРВИ, гриппом, парагриппом и другими вирусами, а также с коронавирусной болезнью. Поэтому советую вакцинироваться сейчас, чтобы у каждого человека был максимум времени на формирование адекватного собственного иммунитета. И вакцинироваться той вакциной, которая доступна сейчас», - сказал Кузин.

Он добавил, что в зависимости от того, к какой группе риска принадлежит человек, ему доступна та или иная вакцина. Впрочем, ближе к осени в Украине будет расширен перечень вакцин.

«Но до сих пор риск инфицироваться намного страшнее, чем время ожидания лучшей, по мнению пациента, вакцины. Если это принципиальная позиция, лучше обратиться к своему семейному врачу или к экспертам за разъяснением о разнице между этими вакцинами. Как по мне, они все эффективны, безопасны и показывают научно доказанную эффективность», - подчеркнул Кузин.

Главный государственный санитарный врач напомнил, что на сегодня в Украине вакцинация от COVID-19 проводится на нескольких платформах - мобильными бригадами, в пунктах прививок, в центрах прививок в крупных городах. Также началась вакцинация организованных коллективов, которую будут осуществлять мобильные бригады. Сейчас, по словам госсанврача, соответствующих обращений о вакцинации коллективов уже 350.

Напомним, с начала кампании по вакцинации в Украине проведено 2 998 614 прививок. Вакцинировано – 2 100 540 человек, из них получили первую дозу – 2 100 538 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 898 076 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
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