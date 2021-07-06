За сутки в Украине проведены более 73 тыс. вакцинаций от COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

«За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 были вакцинированы 73234 человека. Из них вакцинированы первой дозой - 25552 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 74682 человека. Всего с начала вакцинальной кампании проведены 2998614 прививок. Вакцинированы - 2100540 человек, из них получили первую дозу - 2100538, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 898076 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 5 июля 2021 года было сделано на 48871 прививку больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 481 мобильной бригады по иммунизации, 1128 пунктов вакцинации и 7 центров вакцинации.

Наибольшее количество вакцинаций за 5 июля проведены в г. Киеве - 14861 прививка, а за весь период вакцинальной кампании - также в г. Киеве - 400107 вакцинация.