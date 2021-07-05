Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте, сообщает пресс-служба КГГА.

С 14 июля окончательного выйдут из обращения талоны на проезд, что можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизовано в электронные билеты.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города.

Напомним, 2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.