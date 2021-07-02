2 июля общественный транспорт Киева начал полностью работать без кондукторов, их частично переведут на должность контролеров.
Об этом пишет Liga.net со ссылкой на Киевпасстранс.
Кондукторы навсегда прекратили свою работу, у водителей приобрести билет также невозможно.
Теперь оплатить проезд можно в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay, на станциях Киевского метрополитена, в приложении Киев Цифровой и в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).
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