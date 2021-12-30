В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования, сообщил Департамент транспортной инфраструктуры.

Вместе с тем, во избежание скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро «Золотые ворота», «Контрактовая площадь», «Почтовая площадь», «Хрещатик» и «Майдан Незалежности».