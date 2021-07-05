Украина рассматривает возможность локализации производства инактивированной вакцины от COVID-19 - CoronaVac или мРНК-вакцины - на своей территории.

Как передает Укринформ, об этом в интервью ТСН сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Существуют несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть заинтересованность со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже получим шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершить процесс перестройки своих технологических линий», - отметил Кузин.

В то же время он подчеркнул, что существует требование преквалификации ВОЗ не только самого препарата, но и площадки, на которой он будет производиться.

«Сейчас украинские биотехнологические производства, которые никогда не работали на экспортные мощности, не имеют такой преквалификации. Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые размышляют или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована», - уточнил Кузин.

Главный госсанврач напомнил, что в государственном бюджете предусмотрены 100 млн грн на создание программы, которая позволит постепенно восстановить отечественное биотехнологическое производство. До конца года планируется представить несколько прототипов отечественных тест-систем.

Кроме того, по словам Кузина, продолжаются переговоры с другими фармпредприятиями относительно локализации производства вакцины от гриппа в Украине.

«Это может быть китайское или производство других государств. Такие переговоры, я точно знаю, прошли и завершились. Сейчас идет обсуждение технических деталей. Однако, я уверен, что в этом году мы уже увидим украинско-китайский проект по локализации производства. Сейчас происходит финальный этап - будет происходить регистрация вакцины. По сути, это совместное производство на территории Украины», - сказал Кузин.

В то же время, по словам Кузина, на возобновление собственного производства вакцин потребуется до 5 лет.