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После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление декана медицинского факультета Стамбульского университета профессора Туфана Тюкека в Твиттере.

«Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sіnovac... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз», - заявил профессор.

 
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