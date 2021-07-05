После третьей дозы вакцины Sinovac в организме наблюдается 10-20-кратное увеличение антител.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление декана медицинского факультета Стамбульского университета профессора Туфана Тюкека в Твиттере.
«Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sіnovac... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз», - заявил профессор.
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