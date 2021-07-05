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В мире по состоянию на утро 5 июля зафиксировали более 184,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них - более 3,9 миллиона летальных, выздоровели уже более 168,9 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире обнаружены 184 567 307 случаев COVID-19, в частности 3 993 511 - летальных, выздоровел 168 918 501 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (34 592 377), Индия (30 585 229), Бразилия (18 769 808), Франция (5 786 203), Россия (5 610 941), Турция (5 444 786).

 Коронавирус зафиксировали в 220 странах и территориях.

Украина занимает 16 место в общей статистике.

 
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