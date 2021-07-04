также в разделеПолитика
Путин планирует укрепить «братские связи» русских с украинцами 16
Кулеба рассказал о Крымской платформе 14
Зеленский: Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море 34
Кремль ожидает на визит Лукашенко в оккупированном Крыму 16
Украина выходит из еще одного соглашения с СНГ 39
США отреагировали на закрытие Лукашенко границы с Украиной 47
Эстония открылась для вакцинированных украинцев 12
У Путина объяснили, почему украинцы «единый», а белорусы – «братский» народ 45
Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной 79
Разумков намерен внести изменения в законопроект об олигархах 15
Кулеба: У РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО 37
В парламент проходят 4 партии, закрытие телеканалов ударит по репутации власти, суд над Медведчуком – для отвлечения внимания от реальных проблем, – западные социологи 24
Нардепы разблокировали подписание закона о перезагрузке ВККС 13
Рада приняла за основу законопроект об олигархах 43
Композитор Быстряков: Зеленский вместо борьбы с олигархами стал притеснять Медведчука 22
«Коммерсант»: Путину не о чем говорить с Зеленским, пока Киев преследует Медведчука 29
Путин назвал антиконституционным арест Медведчука 21
Путин о действиях украинских властей против Виктора Медведчука: Решения абсолютно незаконные и неконституционные 22

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, в этом виновата украинская сторона.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС".

Как заявил Песков, подготовка к встрече двух президентов осложняется тем, что украинская власть якобы не желает выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе, а также "осуществляет давление на политических оппонентов".

Кроме того, пресс-секретарь Кремля сказал, что Россия продолжит отправлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, потому что не может "закрывать глаза на проблемы жителей".

Напомним, до этого Песков заявлял, что подготовка к встрече Зеленского с Путиным вообще не ведется.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
6
Теги