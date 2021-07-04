В Украине за сутки было вакцинировано против коронавируса 38 857 человек. Одну дозу получили 21 489 человек, полностью иммунизированы – 17 368 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, 125 центров вакцинации.
Больше всего за прошедшие 24 часа иммунизировано жителей Киева (2 802) и Днепропетровщины (1 255), а меньше всего сделано прививок в Черновицкой области (155).
С начала прививочной кампании привито 2 059 728 человек.
Количество прививок за сутки (одна доза):
Киев - 2802
Винницкая область - 310
Волынская область - 765
Днепропетровская область - 1255
Донецкая область - 605
Житомирская область - 1163
Закарпатская область - 247
Запорожская область - 626
Ивано-Франковская область - 438
Киевская область - 1763
Кировоградская область - 775
Луганская область - 179
Львовская область - 1757
Николаевская область - 460
Одесская область - 535
Полтавская область - 1155
Ровенская область - 619
Сумская область - 838
Тернопольская область - 396
Харьковская область - 1172
Херсонская область - 836
Хмельницкая область - 569
Черкасская область - 1144
Черновицкая область - 155
Черниговская область - 530
По состоянию на 2 июля в лист ожидания вакцинации записались 772 102 человек.
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