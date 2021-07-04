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Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа рассказал, что не исключает провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море. Учения Sea Breeze проводит Украина вместе с международными партнерами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как рассказал Неижпапа, вдоль побережья оккупированного Крыма находятся боевые корабли российского Черноморского флота, а с апреля этого года там же постоянно базируются корабли Балтийского и Северного флотов России.

Российские корабли, по словам контрадмирала, наблюдают за действиями участников военных учений Sea Breeze.

«Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют отработанные процедуры», - пояснил командующий ВМС Украины.
ForUm

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