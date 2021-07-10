В Одессе завершились международные учения «Sea Breeze-2021».

Как передает УНИАН, официальная церемония закрытия учений в данное прошла в Доме офицеров.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил учения закрытыми.

По его словам, все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены.

Неижпапа сообщил, что во время учений водолазы более 330 раз спустились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли свыше 13 тыс. миль.

Неижпапа отметил, что Чёрное море объединяет нации и страны, и подчеркнул, что «море - не забор», а «тот, кто это не понимает, - наш противник".

Он выразил признательность всем участникам учений, добавив, что сила - в единстве.

28 июля в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения «Си Бриз». В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвовали британский эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.