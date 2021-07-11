На международных учениях Sea Breeze произошла нештатная ситуация. Один из парашютистов исчез после прыжка, его нашли в море спустя два часа.

Сообщается, что во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на большое расстояние от острова, и он был вынужден спуститься в море.

На поиски десантника бросили все силы морского и воздушного компонента учений Sea Breeze. В район поиска прибыл катер проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны, который обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми его снарядили перед прыжком. Мужчину благополучно спасли.

Напомним, в Одессе завершились учения «Sea Breeze-2021».