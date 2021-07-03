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Российские военные провели учения авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Для учений привлекли многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Сообщается, что всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов.

Пресс-служба заявила, что летчики отработали полетные задания различной сложности с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

«Для уничтожения „противника“ в море летчики выполняли визит на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенных позициях, имитирующих отряд надводных кораблей условного противника», — сообщили российские военные.

Напомним, росгвардия закрыла доступ в Керченский пролив и Азовское море.
ForUm

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