также в разделеПолитика
Кулеба рассказал о Крымской платформе 13
Зеленский: Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море 28
Кремль ожидает на визит Лукашенко в оккупированном Крыму 16
Украина выходит из еще одного соглашения с СНГ 37
США отреагировали на закрытие Лукашенко границы с Украиной 47
Эстония открылась для вакцинированных украинцев 12
У Путина объяснили, почему украинцы «единый», а белорусы – «братский» народ 44
Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной 79
Разумков намерен внести изменения в законопроект об олигархах 15
Кулеба: У РФ нет шансов на успех в конфронтации с НАТО 37
В парламент проходят 4 партии, закрытие телеканалов ударит по репутации власти, суд над Медведчуком – для отвлечения внимания от реальных проблем, – западные социологи 24
Нардепы разблокировали подписание закона о перезагрузке ВККС 13
Рада приняла за основу законопроект об олигархах 43
Композитор Быстряков: Зеленский вместо борьбы с олигархами стал притеснять Медведчука 22
«Коммерсант»: Путину не о чем говорить с Зеленским, пока Киев преследует Медведчука 29
Путин назвал антиконституционным арест Медведчука 21
Путин о действиях украинских властей против Виктора Медведчука: Решения абсолютно незаконные и неконституционные 22
Рада усилила ответственность за домашнее насилие 16

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, где утвердил стратегию национальной безопасности страны. В ней непо ередньо говорится и о планах относительно украинского народа. Об этом пишет Официальный интернет-портал правовой информации РФ.

В указе говорится, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано посредством укрепления “братских связей между российским, белорусским и украинским народами”, однако никаких шагов, которые Россия будет для этого делать, не указано.

Среди задач — укрепить позиции русского языка как “языка международного общения” и поддержка граждан РФ, проживающих в других странах, в сохранении их “общероссийской культурной идентичности”.

Тема о том, что украинцы и русские якобы “один народ” активизировалась на прямой линии президента РФ, в ходе нее Путин объяснил , почему Украина не внесена в так называемый русский список “недружественных стран” .

«Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», - сказал российский президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги