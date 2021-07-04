Президент РФ Владимир Путин подписал указ, где утвердил стратегию национальной безопасности страны. В ней непо ередньо говорится и о планах относительно украинского народа. Об этом пишет Официальный интернет-портал правовой информации РФ.

В указе говорится, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано посредством укрепления “братских связей между российским, белорусским и украинским народами”, однако никаких шагов, которые Россия будет для этого делать, не указано.

Среди задач — укрепить позиции русского языка как “языка международного общения” и поддержка граждан РФ, проживающих в других странах, в сохранении их “общероссийской культурной идентичности”.

Тема о том, что украинцы и русские якобы “один народ” активизировалась на прямой линии президента РФ, в ходе нее Путин объяснил , почему Украина не внесена в так называемый русский список “недружественных стран” .

«Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», - сказал российский президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.