Президент РФ Владимир Путин использует синонимичные определения, называя украинский народ «единым» по отношению к русским, а белорусский – «братским», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский журналист обратил внимание Пескова, что Путин в отношении украинцев и русских использует термин «один народ», а в отношении белорусов и русских – «братские народы». На вопрос являются ли эти определения синонимами, Песков ответил: «Это синонимы».

«Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один», - сказал Песков.

«Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать в Украине, но народ все равно един», - добавил он.

На уточняющий вопрос, нет ли у РФ желания разместить российский флаг в Украине, Песков ответил: «У нас нет желания разместить российский флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг – ред.)».

«Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие словам, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой и сказал, что украинцы и россияне не являются одним народом, хотя у них есть общая часть истории и общие трагедии.