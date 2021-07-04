также в разделеМир
Ураган «Эльза»: во Флориде ввели режим ЧС в 15 округах штата
Байден поручил провести расследование кибератаки 12
Таджикистан ввел обязательную вакцинацию против коронавируса 8
Джонсон поздравил сборную Англии 9
Индонезия вводит жесткий карантин 17
В Канаде резко выросло число смертей: причина - аномальная жара 14
На подводном трубопроводе в Мексиканском заливе потушили пожар 51
Китай вывел на орбиту еще пять спутников 64
ВОЗ: Штамм Дельта зафиксирован в 100 странах мира 16
Путин пожаловался Макрону на действия Украины по Донбассу 89
Во всем мире от коронавируса умерло почти 4 млн человек 11
Обвал дома во Флориде: Спасатели достали тело 7-летней девочки 9
Королева Елизавета II приняла Ангелу Меркель 25
В ЮАР зафиксировали антирекорд заболеваемости на коронавирус 19
Макрон заявил о стремлении к доверительным отношениям между ЕС и Россией 12
Житель Кубани получил восемь лет якобы за шпионаж в пользу Украины 11
США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне 20
Международную налоговую реформу согласовали уже 130 государств 56

Южно-Африканская Республика одобрила китайскую вакцину Sinovac против COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Всплеск инфекций в наиболее индустриально развитой стране Африки переполнил больницы, особенно в главном городе Йоханнесбург, и заставил перегружен медицинский персонал, который пытается найти достаточное количество коек для тяжелобольных пациентов.

Не более 5% жителей Южной Африки были вакцинированы — или 3,3 миллиона человек с населения, составляет чуть менее 60 млн.

«После начальных сомнений из-за недостаточной прозрачности данных клинических испытаний, вакцина Sinovac Biotech (SVA.O) COVID-19 стоит мощным средством против вируса. Данные Уругвая, обнародованные в прошлом месяце, показали, что она на 90% эффективнее уменьшает количество приема в реанимацию и количество смертей», - говорится в материале.

Напомним, Украина рассчитывает получить в июле более 5 млн доз Coronavac.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги