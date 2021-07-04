Южно-Африканская Республика одобрила китайскую вакцину Sinovac против COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Всплеск инфекций в наиболее индустриально развитой стране Африки переполнил больницы, особенно в главном городе Йоханнесбург, и заставил перегружен медицинский персонал, который пытается найти достаточное количество коек для тяжелобольных пациентов.

Не более 5% жителей Южной Африки были вакцинированы — или 3,3 миллиона человек с населения, составляет чуть менее 60 млн.

«После начальных сомнений из-за недостаточной прозрачности данных клинических испытаний, вакцина Sinovac Biotech (SVA.O) COVID-19 стоит мощным средством против вируса. Данные Уругвая, обнародованные в прошлом месяце, показали, что она на 90% эффективнее уменьшает количество приема в реанимацию и количество смертей», - говорится в материале.

Напомним, Украина рассчитывает получить в июле более 5 млн доз Coronavac.