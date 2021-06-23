Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», - сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться», передает Интерфакс-Украина.
Дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.
«Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля», - сказал он.
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