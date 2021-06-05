Медицинские власти Китая разрешили использовать вакцину Sinovac для вакцинации детей и подростков. Об этом со ссылкой на председателя правления компании Инь Вэйдуна сообщает Reuters.

По словам Вэйдуна, Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech для людей от трех до 17 лет. Однако, пока неизвестно, когда маленьким китайцам предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас там прививки делают людям от 18 и старше.

Вэйдуна сообщил, что несовершеннолетние пока имеют более низкий приоритет для вакцинации по сравнению с пожилыми людьми. Однако предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызывать иммунитет у людей в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

Кроме того, Sinovac завершил клиническое испытание фазы II, в котором участникам вводили третью бустерную дозу после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз через полмесяца.

При этом в компании предупредили, что Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем он сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.