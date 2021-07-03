также в разделеСпорт
Определилась первая пара полуфиналистов Евро-2020 21
Не лифчик, а девайс: СМИ узнали, что носил Довбик под футболкой 58
Стали известны результаты медобследования футболиста, пострадавшего в матче со Швецией 54
Гол Довбика стал рекордным в истории чемпионатов Европы 44
Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы 89
Обнародован стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией 14
Ломаченко вернулся на ринг победой над Накатани 36
Назначена дата доя Усик - Джошуа 17
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках 19
Назван соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020 35
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2020 469
С теннисистки Ястремской сняли дисквалификацию 22
Евро-2020: Украина проиграла Австрии 46
Сегодня сборная Украины сыграет с Австрией 161
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020 36
Сборная Украины уступила Нидерландам в матче Евро-2020 46
Евро-2020: Эриксен находится в стабильном состоянии 27
На Евро-2020 футболист сборной Дании пережил остановку сердца 43

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных футболистам национальной команды за чемпионат Европы.

По словам функционера, украинские игроки получат максимальные премии, которыми будут очень довольны и рады.

«Футболист не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их важен результат на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное - выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме».

«Поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной. Могу сказать, что футболисты будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков», - рассказал Павелко в интервью Футбол NEWS.

Ранее Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги