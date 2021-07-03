Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных футболистам национальной команды за чемпионат Европы.

По словам функционера, украинские игроки получат максимальные премии, которыми будут очень довольны и рады.

«Футболист не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их важен результат на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное - выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме».

«Поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной. Могу сказать, что футболисты будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков», - рассказал Павелко в интервью Футбол NEWS.

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