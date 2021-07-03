Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной Украины перед матчем с Англией.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе», — написал он.
Глава государства призвал украинцев записать видео, в котором представиться и назвать свой город или поселок.
«Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра побеждать вся Украина», — написал он.
В 1/8 финала чемпионата Европы Украина сенсационно обыграла сборную Швеции (2:1).
Напомним, начало матча Украина - Англия в 22:00 по киевскому времени.
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