Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев записать видео в поддержку сборной Украины перед матчем с Англией.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Устроим перекличку самого большого, более чем 40-миллионного фан-сектора в Европе», — написал он.

Глава государства призвал украинцев записать видео, в котором представиться и назвать свой город или поселок.

«Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра побеждать вся Украина», — написал он.

В 1/8 финала чемпионата Европы Украина сенсационно обыграла сборную Швеции (2:1).

Напомним, начало матча Украина - Англия в 22:00 по киевскому времени.