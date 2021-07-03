Украина накрыли ливни и грозы, вследствие этого на сегодня обесточены 93 населенных пункта в 6 областях. Об этом сообщили в ДСНС.

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях (Кировоградская — 30 Черкасская — 30, Киевская — 14, Черниговская — 14, Житомирская — 4 и Запорожская — 1) .

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в конце июня в Украине непогода обесточила 109 населенных пунктов.