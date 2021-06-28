По состоянию на 7:00 28 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Так, в Сумской области обесточены 37 населенных пунктов, Днепропетровской - 33, Донецкой – 13, Запорожской - 12, Киевской - 7 и Черниговской - 7.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время