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По состоянию на 7:00 28 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Сумской области обесточены 37 населенных пунктов, Днепропетровской - 33, Донецкой – 13, Запорожской - 12, Киевской - 7 и Черниговской - 7.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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