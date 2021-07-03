В связи с трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работу метро в ночь на 4 июля продлят на один час.

Об этом сообщили в КГГА.

Также после окончания игры возможно ограничение (закрытии) на вход для пассажиров станций Олимпийская, Дворец спорта, Площадь Льва Толстого, отмечается в сообщении.

В метрополитене отметили, что такой механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Организаторы спортивного праздника приглашают всех желающих присоединиться к просмотру и поддержать сборную Украины. Для болельщиков будет работать зона фудкорт.

Мероприятие начнется в 18:00. В 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия - Дания, а в 22:00 стартует матч Украина - Англия.