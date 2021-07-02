В Киеве 3-4 июля перекроют движение транспорта рядом улиц в связи с соревнованиями «Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021», сообщила пресс-служба КГГА.
По информации организаторов, с 6:00 3 июля в 22:00 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.
3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют ул. Труханова.
График перекрытия улиц 4 июля:
- ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:00;
- Боричев спуск - с 07:00 до 13:00;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:00;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 13:00;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 13:00;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 13:00;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 13:00;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 13:00;
- ул. Трухановская - с 7:00 до 13:00.
Также предусмотрено внесение изменений в движения общественного пассажирского транспорта в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115.
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