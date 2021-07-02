также в разделеОбщество
Верховный Суд оставил без изменений приговор Пукачу
Минздрав: Штамм «Дельта» больше поражает подростков 5
За время оккупации в Крыму возбудили 125 дел, связанных с религией 8
Жители Моршина после массовой вакцинации перестали болеть COVID-19 13
С вас 12 тыс. грн. Как на украинцев оформляют кредиты через «Дию» 34
Чиновникам «Кузни на Рыбальском» и Минобороны сообщили о подозрении из-за некачественных катеров для ВСУ 15
САП передала в суд дело Гладковского-старшего 24
«Обувь будет другой»: В ВСУ отреагировали на скандал с каблуками на параде 40
Кабмин начал подготовку к новому отопительному сезону 10
Минздрав: Pfizer появится в пунктах вакцинации уже в конце июля 20
Тарану вручили красные туфли после скандала с маршем женщин-военных на каблуках 622
Резников назвал сроки возможной экологической катастрофы в ОРДЛО 33
Ляшко рассказал, какие вакцины поступят в Украину до конца лета 15
Нидерланды разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам 12
На Черниговщине майнеры криптовалюты едва не оставили город без света и воды 21
В Украине зафиксировано 696 новых случаев COVID-19 25
1 июля. Картина дня 12
Тупицкий подал на КСУ в суд из-за зарплаты 21

Во Львове из-за угрозы распространения штамма коронавируса Delta усилят карантин, увеличат количество ковид-коек и количество вакцинаций до 5 тыс. в сутки.

Об этом после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил городской голова Львова Андрей Садовой, передает Укринформ.

«Мы активно мониторим ситуацию относительно COVID-19 и нового штамма Delta. Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тыс. коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тыс., в том числе и в детской больнице. Мы обратились к Ляшко, чтобы он возобновил «ковидные» пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница «скорой». А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться», - отметил Садовой.

На заседании городской комиссии также было принято решение усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тыс. в день.

По данным городского совета, по состоянию на 2 июля во Львове и Львовской области подтверждено 137 503 случая инфицирования коронавирусом, из которых 3 653 - летальные. За прошлые сутки лабораторные центры провели 839 ПЦР-тестов. Следовательно, 49 - положительные, среди них львовян - 26. Всего в стационарах находится 48 человек. За последние сутки в медучреждения поступило 8 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
0
Теги