Во Львове из-за угрозы распространения штамма коронавируса Delta усилят карантин, увеличат количество ковид-коек и количество вакцинаций до 5 тыс. в сутки.

Об этом после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС сообщил городской голова Львова Андрей Садовой, передает Укринформ.

«Мы активно мониторим ситуацию относительно COVID-19 и нового штамма Delta. Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тыс. коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тыс., в том числе и в детской больнице. Мы обратились к Ляшко, чтобы он возобновил «ковидные» пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница «скорой». А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться», - отметил Садовой.

На заседании городской комиссии также было принято решение усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тыс. в день.

По данным городского совета, по состоянию на 2 июля во Львове и Львовской области подтверждено 137 503 случая инфицирования коронавирусом, из которых 3 653 - летальные. За прошлые сутки лабораторные центры провели 839 ПЦР-тестов. Следовательно, 49 - положительные, среди них львовян - 26. Всего в стационарах находится 48 человек. За последние сутки в медучреждения поступило 8 человек.