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Один гектар сельскохозяйственной земли в Украине сейчас стоит около 50 тыс. гривен. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр Роман Лещенко, передает УНИАН.

«Наши данные подтверждают, что стоимость – около 50 тыс. гривен за гектар... Украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, которые влияют на рост цены, а именно: рекордный рост цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках», – сказал Лещенко.

При этом министр отметил, что Минагрополитики советует не спешить с продажей земли.

«Не стоит спешить распоряжаться своей собственностью. Земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и будет приносить дополнительный доход от арендной платы – только за прошлый год аренда выросла на 16% по Украине и продолжает расти», – сказал он.

Напомним, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон »О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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