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В Киеве за минувшие сутки 194 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«194 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5195 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 213», - сообщил Кличко.

Заболели 117 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 70 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет. А также 4 девочки от 11 до 13 лет и 3 мальчика от одного до 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом. А также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 179 человек. В общем коронавирус преодолели 205 036 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, в Днепровском - 37, в Соломенском районе - 30 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 июля зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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