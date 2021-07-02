В Украине по состоянию на утро 2 июля зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 33), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 439 человек, летальных случаев – 33, выздоровели 1197 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 19756 человек, методом ИФА - 8924, экспресс-тестами - 15408 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2236497 человек, выздоровели – 2169584, летальных случаев - 52 391, проведено 10881002 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
Напомним, в Украине по состоянию на утро четверга было зафиксировано 705 новых случаев заболевания.
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