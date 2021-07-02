С 1 июля Нидерланды разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе с вакцинами китайского и индийского производства, применяемыми в Украине. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом», - написал он.

Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer / BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio ( Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нидерланды принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны), включая следующие данные: полное имя вакцинированного лица; целевая болезнь: SARS-CoV-2 или любой из ее вариантов; вакцина против COVID-19 или профилактика, утвержденная EMA или указанная в экстренном списке ВОЗ, название продукта вакцины COVID-19; владелец разрешения на продажу или производитель вакцины COVID-19.

Кроме того, должна быть указана дата прививки с указанием даты каждой дозы, государство-член ЕС или третья страна, в которой делали прививки; издатель сертификата.

Текст документа должен быть на одном из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском.