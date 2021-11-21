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В нидерландском Роттердаме 19 ноября прошел массовый протест против коронавирусных ограничений, который перерос в беспорядки. Как пишет ГОРДОН, об этом сообщил телеканал NOS.

Протест начался днем в пятницу, но ближе к вечеру вышел из-под контроля. Митингующие стали забрасывать полицию камнями и фейерверками, поджигать скутеры и автомобили, в частности, полицейские.

NOS отмечает, что в ходе беспорядков полицейские стали открывать огонь. На митинге пострадали семь гражданских, из них двое получил пулевое ранение.

Полиция сообщила, что "многочисленные" офицеры получили легкие травмы в результате нападения митингующих. Один офицер был сильно ранен в ногу и доставлен в больницу.

Правоохранители задержали 51 участника акции, половина з них – несовершеннолетние.

На следующий день, 20 ноября, митингующие провели новую акцию, хоть ее и отменили власти из-за беспорядков предыдущей ночи, сообщает AT5. На акцию пришли тысячи человек, она прошла мирно.

Напомним, с 13 ноября в Нидерландах ужесточили карантин. Бары, рестораны и магазины должны закрываться в 20.00, магазины с ассортиментом для неэкстренных нужд – в 18.00. Жителям Нидерландов разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило обязательной социальной дистанции в 1,5 метра между людьми. Власти также рекомендуют гражданам по возможности работать из дома.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса,  сначала эпидемии в Нидерландах подтвердили 2,5 млн случаев COVID-19, 19 400 человек умерло.
ForUm

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