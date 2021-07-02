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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную схему привлечения Российской Федерацией трудовых мигрантов из Украины. Наших сограждан хотели использовать на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Впрочем такое трудоустройство противоречит требованиям ст. 9 и 12 Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» и решению СНБО Украины от 27.08.2014 «О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики».

Оперативники СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной службы безопасности РФ.

По данным СБУ, к «схеме» был привлечен бывший работник одного из конструкторских бюро, которое в настоящее время входит в ГК «Укроборонпром». Имея специальную профессиональную подготовку как инженера-технолога, он участвовал в строительстве (обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

По результатам предварительного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Материалы направлены на рассмотрение суда.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.
ForUm

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