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Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья по факту кражи личных вещей помощника атташе США в Украине. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 26 июня потерпевшая, которая является должностным лицом посольства США в Украине, обнаружила кражу личных вещей из собственной сумки, о чем сразу сообщила в правоохранительные органы.

29 июня воровку удалось задержать. При ней находились часть похищенных накануне личных вещах потерпевшей, в частности дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

Сейчас девушке сообщено о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 185 УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
ForUm

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