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В Киеве полицейские задержали женщину, которая ограбила иностранного дипломата. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился иностранный дипломат и сообщил, что у него неизвестные похитили кошелек с деньгами. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушения.

Как рассказала дознаватель отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Александра Кравчук, правоохранители немедленно начали первоочередные следственные и розыскные действия.

«Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4000 тысячи гривен. После просмотра записей с видеокамер системы «Безопасный город», в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана. Это – уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения».

По данному факту отделом дознания начато уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева дознаватели сообщили задержанной о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
ForUm

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