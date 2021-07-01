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В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы, сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В направление ст. м. «Святошин» от ст. м. «Берестейская» движение частично восстановлено двумя полосами.

Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.

На месте работают пожарные, спасатели, в частности «КАРС» и другие отраслевые службы города.

Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.
ForUm

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