В результате ДТП с участием фуры, загруженной газоблоками, и нескольких легковых авто ограничено движение транспорта на проспекте Победы, сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
В направление ст. м. «Святошин» от ст. м. «Берестейская» движение частично восстановлено двумя полосами.
Во время ДТП пострадали и были госпитализированы с незначительными травмами 2 человека.
На месте работают пожарные, спасатели, в частности «КАРС» и другие отраслевые службы города.
Путепровод не поврежден. Сейчас разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовой автомобиль.
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